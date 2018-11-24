Белорусские и литовские пограничники договорились продолжать совместные операции

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и литовские пограничники договорились о продолжении совместных операций, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Рабочая встреча главных пограничных уполномоченных Беларуси и Литвы прошла 23 ноября в Вильнюсе. Анатолий Лаппо и Ренатас Пожела обсудили ситуацию на белорусско-литовской государственной границе, а также состояние и перспективы сотрудничества пограничных ведомств двух стран. "Стороны договорились продолжить проведение совместных пограничных операций, скоординированных оперативных мероприятий, а также участие в совместной реализации проектов по совершенствованию системы и инфраструктуры охраны совместного участка границы", - рассказали в Госпогранкомитете.

Рассмотрены результаты служебной деятельности пограничных ведомств Беларуси и Литвы в 2018 году, обсуждались основные тенденции противоправной деятельности на совместном участке границы. Отмечено, что обстановка в текущем году оставалась стабильной и контролируемой, в частности, благодаря скоординированным действиям пограничников двух стран.

Стороны также представили мероприятия Госпогранкомитета Беларуси и Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, направленные на обеспечение пограничной безопасности, в том числе по инженерно-техническому оборудованию совместного участка границы.

Анатолий Лаппо и Ренатас Пожела положительно оценили состояние сотрудничества на центральном и территориальном уровнях. Традиционно значительный взаимный интерес представляет обмен информацией и опытом по таким направлениям деятельности, как оперативная, информационно-аналитическая и подготовка кадров.

Как отметили главные пограничные уполномоченные, успешно выполняется план совместных мероприятий Госпогранкомитета Беларуси и Службы охраны государственной границы при МВД Литвы на 2018-2019 годы.

Рабочая встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного сотрудничества. В следующий раз главные пограничные уполномоченные встретятся в 2019 году на территории Беларуси.-0-