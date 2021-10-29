Белорусские и узбекские ученые запланировали 30 совместных проектов в медицине, ИКТ и биотехнологиях

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и узбекские ученые в 2021-2023 годах выполнят около 30 совместных научно-технических проектов в области медицины, информационно-коммуникационных технологий, био и нанотехнологий, новых материалов и электротранспорта. Об этом шла речь сегодня на заседании Белорусско-узбекской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина и министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"В числе проектов - разработка, изготовление и внедрение в клиническую практику титановых имплантатов с новым лечебным эффектом кальций-фосфатного покрытия для фиксации позвоночника при хирургическом лечении его тяжелых повреждений и заболеваний, смарт-система персонального мониторинга состояния здоровья человека, мобильное приложение оценки кардиоваскулярного риска у реконвалесцентов COVID-19, новые магнитные материалы для построения опытных образцов мини-электротранспорта, создание новых упрочняющих наноструктурированных материалов на основе оксидов алюминия и тантала", - отметили в пресс-службе.

Стороны обсудили вопросы двухстороннего научно-технического и инновационного развития, проведения совместных мероприятий, а также приоритетные направления белорусско-узбекского сотрудничества.

По итогам заседания подписан ряд документов. В частности, перечень белорусско-узбекских научно-технических проектов на 2021-2023 годы.

Двустороннее взаимодействие осуществляется в рамках соглашения между правительствами Беларуси и Узбекистана о сотрудничестве в области науки и технологий от 13 сентября 2018 года.-0-