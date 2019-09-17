Белорусские кинологи победили на соревнованиях в Латвии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда белорусских кинологов заняла первое командное место на ХIV Международных соревнованиях служебных собак по биатлону "Латвия-2019", сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Команду Государственного пограничного комитета Беларуси представили военнослужащие кинологического центра органов пограничной службы Лидского пограничного отряда и Брестской пограничной группы. Участникам соревнований предстояло преодолеть девятикилометровый отрезок по пересеченной местности, на котором были расположены различные препятствия. Нужно было пересечь водную преграду протяженностью 200 м, задержать нарушителей, пройти лестницы, лабиринты и тоннели.
Соревнования проходили в городе Резекне на базе Колледжа пограничной охраны Латвии. За призовые места боролись около 75 участников со служебными и частными собаками.-0-