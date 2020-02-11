11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейшие белорусские кондитеры примут участие во Всемирной кулинарной олимпиаде (IKA), которая пройдет с 15 по 19 февраля в Штутгарте (Германия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В состав белорусской команды вошли многократные победители республиканских и международных профессиональных конкурсов. Белорусские кондитеры представят сложнейшие арт-композиции из шоколада, мастики, марципана, пастилажа и соленого теста с использованием различных техник изготовления", - отметили в пресс-службе.

Всемирная кулинарная олимпиада организуется Всемирной ассоциацией кулинаров и кондитеров (WACS) и проводится один раз в четыре года. Это своеобразные Олимпийские игры в кулинарно-кондитерской сфере. В 2016 году в этом соревновании приняли участие 59 национальных команд со всего мира, более 2 тыс. мастеров-кондитеров и шеф-поваров выступили в индивидуальных соревнованиях. Команда белорусских кондитеров завоевала 5 золотых, 11 серебряных и одну бронзовую медаль.-0-