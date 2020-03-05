5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские летчики готовы к самостоятельным полетам на Су-30СМ, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

На аэродроме в Барановичах военные летчики продолжают осваивать на практике многоцелевые истребители Су-30СМ. Сегодня самостоятельный вылет выполнил командир авиабазы полковник Юрий Пыжик. Это уже пятый тип воздушного судна, который освоил летчик-снайпер.

Всего к самостоятельным полетам допущено шесть военных летчиков, один из них в качестве инструктора.

Летный состав продолжит совершенствовать навыки при плановых полетах и подготовке к участию в воздушном параде в честь празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как сообщалось, договор на поставку самолетов был подписан в 2017 году. По контракту с российским предприятием в 2019 году было поставлено первое звено Су-30СМ. В нем четыре самолета. Контракт заключался в целях обновления парка боевых летательных аппаратов. Вторая пара Су-30СМ прибыла в Беларусь 20 ноября прошлого года. В планах - приобрести 12 машин.-0-