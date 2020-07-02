Белорусские медики попытаются оценить предрасположенность к артериальной гипертензии

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики попытаются оценить предрасположенность конкретного человека к артериальной гипертензии, сообщила журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории артериальной гипертонии РНПЦ "Кардиология" Татьяна Нечесова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш центр начинает исследование по здоровью. Разрабатывается программа, которая позволит оценить, предрасположены вы к артериальной гипертензии или нет", - сказала Татьяна Нечесова.

Считается, что наследственность играет важнейшую роль в развитии гипертонии. Конечно, это мощный и важный фактор, отметила ведущий научный сотрудник лаборатории. Вместе с тем есть и другие моменты, имеющие такое же большое значение, как и генетический код. Поэтому на уровне поликлиник начался научный проект, который позволит обследовать здоровых людей, чтобы составить их паспорт здоровья. Как ожидается, это позволит в будущем снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Татьяна Нечесова отметила и такую проблему, как раннее старение сосудов. "Как показывает международная практика и работы, проведенные в нашей лаборатории, часто встречается ситуация, когда у людей сосуды на 10 лет старше, чем их возраст. Это связано с тем, что изменяется эластичность сосудистых стенок, они становятся более жесткими, в том числе у кого повышены липопротеины низкой плотности, мочевая кислота", - пояснила она.

В этой связи медики призывают белорусов обратить внимание на факторы риска. Если их контролировать, можно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.-0-