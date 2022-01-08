Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воинский контингент миротворческих сил Беларуси приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в стране", - рассказали в пресс-службе.

Белорусские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в плановом режиме. Нештатных ситуаций не зафиксировано.-0-