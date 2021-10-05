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Общество
05 октября 2021, 15:40

Белорусские нефтяники добыли 140-миллионную тонну черного золота

Александр Кузьминич и Сергей Заболоцкий
Александр Кузьминич и Сергей Заболоцкий

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 140-миллионную тонну нефти добыли в компании "Белоруснефть", передает корреспондент БЕЛТА.

Знаковое событие произошло на Речицком месторождении.

Первыми свидетелями отбора нефти на скважине стали журналисты. Под прицелом фото- и видеокамер операторы взяли пробы юбилейной тонны.

Оператор по добыче нефти и газа НГДУ "Речицанефть" Александр Кузьминич работает на предприятии более 30 лет. Вместе с компанией он преодолевал новые производственные рубежи. "Важной вехой стала добыча 100-миллионной тонны, затем 130 млн т, 135 млн т. Сейчас 140 млн т. Надеюсь, будет и двухсотая. Зимой и летом на работу всегда иду как на праздник. Это мое любимое дело, которому посвятил много лет", - рассказал он. За эти 30 лет произошли серьезные перемены, продиктованные техническим и технологическим прогрессом. В частности, научились добывать более тяжелые фракции нефти, из более глубоких скважин, разрабатывать одновременно по два горизонта.

Александр Кузьминич
Александр Кузьминич

Для его коллеги Сергея Заболоцкого это первая юбилейная тонна добычи черного золота. "Это колоссальный вклад всего коллектива, начиная от оператора до руководителя и всех подразделений. Главное - обеспечить бесперебойную работу всех установок в круглосуточном режиме. Есть и физическая нагрузка, но ответственность огромная", - поделился он. На вопрос о запасах черного золота в недрах оператор по добыче нефти и газа отвечает с улыбкой: "На мой век точно хватит. К тому же открываются новые месторождения с хорошим дебетом. На ближайшие 30 лет прогнозы положительные".

Пристально следили за поступлением юбилейной тонны нефти и на мониторе в операторной. Начальник смены доложил присутствующим о преодолении нового рубежа.

Начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица отметил, что с каждым годом компания наращивает объемы добычи черного золота. Удается также извлекать "трудные" ресурсы. По итогам этого планируется добыть 1 млн 730 тыс. т.

Антон Серебрянников и Сергей Ласица
Антон Серебрянников и Сергей Ласица

Историческое событие запечатлели и в камне. Памятный знак открыли у стелы первооткрывателям белорусской нефти. "Это место можно назвать "паломническим" для всех нефтяников Беларуси. Сюда мы привозим студентов, затем молодых специалистов. И каждый уважающий себя нефтяник приезжает на это место, где начала развиваться нефтяная промышленность Беларуси. Здесь находилась скважина №8, где был получен первый промышленный приток нефти, с которого начинается историческая летопись развития. Здесь же, на Речицком месторождении, мы имеем основные объемы добычи, формирующие до 30% всей добычи компанией "Белоруснефть", - подчеркнул главный инженер - заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Антон Серебренников.

Антон Серебрянников
Антон Серебрянников

Как уточнили в компании, знаковая цифра совпала с 55-летним юбилеем: в феврале 1966 года был подписан приказ о создании "Белоруснефти". Первые промышленные притоки нефти были получены в 1964 году на Речицком месторождении. С 1965 года началась промышленная эксплуатация нефтяных месторождений в Беларуси. Уже в 1967 году нефтяники отметили своеобразный юбилей - добычу первого миллиона тонн белорусского черного золота.

В 1975 году зафиксирована максимальная добыча за все время эксплуатации белорусских месторождений: она составила 7 млн 953 тыс. т нефти. Нефтяной юбилей, когда была получена 100-миллионная тонна нефти, состоялся в сентябре 1998 года.

К началу 2021 года в Беларуси открыто 90 месторождений нефти и газоконденсата. Все они расположены в пределах Припятского прогиба. В разработке находится 64 нефтяных месторождения (123 залежи). При этом почти половина всех остаточных извлекаемых запасов белорусской нефти сосредоточены в пределах пяти крупнейших месторождений: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Южно-Осташковичского и Южно-Сосновского. Белорусские нефтяники активно используют современные технологии, благодаря которым удается добывать так называемую трудную нефть.-0-

Фото Сергея Холодилина

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