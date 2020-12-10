Белорусские онкологи подготовили для коллег практическое пособие по ранней диагностике опухолей

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики подготовили для коллег - врачей общей практики, оториноларингологов, стоматологов - практическое пособие по ранней диагностике опухолей. Такая информация размещена на сайте РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что ранняя диагностика злокачественных опухолей является наиболее трудным и важным звеном в системе противораковой борьбы. Несмотря на то, что в настоящее время истинные причины возникновения рака полностью не установлены, факты, которыми располагает наука, уже сейчас могут быть рационально использованы для предупреждения развития многих форм рака и борьбы с этим тяжелым заболеванием.

Раннее выявление и диагностика предраковых процессов и злокачественных опухолей головы и шеи по существу решают проблему практической онкологии. Современные методы лечения (хирургическое, лучевое и комплексное) позволяют обеспечить стойкое клиническое излечение у подавляющего большинства больных раком в I стадии и многим из находящихся в II стадии заболевания.

Практика показывает, что врачи общелечебной сети все еще сравнительно мало знакомы с признаками ранних стадий злокачественных новообразований головы и шеи. В их повседневной работе недостаточно проявляется онкологическая настороженность, а подчас недоучитываются широко пропагандируемые рекомендации специалистов-онкологов.

Для улучшения ранней диагностики опухолей основные усилия следует направить на повышение онкологической грамотности врачей, к которым могут обращаться пациенты с различными патологическими состояниями и заболеваниями органов головы и шеи.

Положение о том, что судьба пациента в значительной мере зависит от онкологической грамотности и онкологической настороженности первого врача, к которому он обратится, остается в силе и в настоящее время.

Пособие, ссылка на которое размещена на сайте центра, составлено группой специалистов-онкологов для практикующих врачей. В нем кратко изложены общепринятые современные методики обследования пациентов при подозрении на злокачественную опухоль головы и шеи. Рекомендации по проведению обследования рассчитаны на обнаружение, возможно, более ранних стадий злокачественной опухоли и предраковых заболеваний, так как только своевременно проведенные лечебные мероприятия могут способствовать излечению или предупреждению развития рака.-0-