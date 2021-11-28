Белорусские пограничники оказали помощь соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники оказали помощь беженцам-соотечественникам погибшего на границе с Литвой мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Недалеко от места обнаружения трупа в ходе поисковых мероприятий в пограничной зоне были обнаружены еще трое граждан, со слов, Шри-Ланки без документов. Все они находились в крайне изможденном состоянии с признаками обморожения ног. Беженцы рассказали, что их было четверо вместе с погибшим мужчиной. Находясь на территории Литвы, они подвергались избиениям со стороны литовских силовиков.Также их пугали и натравливали на них служебных собак. Последствия такого "гуманного" отношения - многочисленные травмы и жалобы на неутихающую боль", - рассказали в ГПК.

Белорусские пограничники оперативно оказали помощь на месте и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После осмотра медиками было принято решение о госпитализации иностранных граждан в Браславскую центральную районную больницу.-0-