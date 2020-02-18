Белорусские пограничники передали Эстафету Победы представителям погранслужбы России

18 февраля, Верхнедвинский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусские пограничники передали представителям пограничной службы ФСБ России по Псковской области Эстафету Победы, которая пройдет вдоль внешних границ государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась сегодня на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе (Витебская область), расположенном на стыке границ Беларуси, Латвии и России. Участниками праздничного мероприятия стали представители руководства Государственного пограничного комитета Беларуси, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками стран СНГ, пограничной службы ФСБ России, органов власти Витебской и Псковской областей, Верхнедвинского и Полоцкого районов, полоцкие пограничники, члены ветеранских и молодежных организаций, духовенство.

Заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси Игорь Печень напомнил, что Эстафета Победы, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 5 февраля в Бресте и российском Мурманске и двумя маршрутами двинулась по территории десяти стран. В Беларуси за 14 дней она посетила многие населенные пункты Брестской, Гомельской, Гродненской и Витебской областей. Прошло множество митингов, встреч, концертов с участием военнослужащих органов пограничной службы, органов местного самоуправления, общественных организаций, ветеранов, БПЦ.

"Эстафета Победы символизирует историческую память о пограничниках, воинах, подпольщиках и партизанах, которые, жертвуя собой, защитили нашу Родину. Для органов пограничной службы проводимая эстафета является дополнительным стимулом для успешного выполнения поставленных задач", - подчеркнул Игорь Печень.

"Сложно было завоевать Победу, еще сложнее сохранить всю правду о той войне, учитывая попытки переписать ее события. Важно сохранить историческую правду о причинах, ходе и итогах Великой Отечественной войны для последующих поколений", - добавил заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси.

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