Белорусские пограничники уделяют повышенное внимание состоянию здоровья прибывающих граждан

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники уделяют повышенное внимание состоянию здоровья пересекающих границу граждан во всех пунктах пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

С личным составом Госпогранкомитета провели дополнительные занятия по выявлению в пассажиропотоке лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Теперь пассажиры, прибывающие в Беларусь из-за рубежа через Национальный аэропорт Минск, проходят обязательный температурный скрининг. За ситуацией следят и во всех наземных международных пунктах пропуска.

Перечень стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой постоянно уточняется. Людям, побывавшим в этих государствах, уделяется особое внимание.

При выявлении лиц с признаками инфекционного заболевания, такие граждане будут изолированы от общего потока и направлены в санитарно-карантинный пункт в пункте пропуска, где ими займется дежурный врач.

Пограничники обеспечены всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты для работы с такими гражданами и готовы к любым ситуациям.

К слову, эти меры в целом не сказываются на пропускной способности.-0-