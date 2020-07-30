30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках выполнения поручений руководства страны белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим. Такую информацию разместил Госпогранкомитет в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке", - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

"Пограничники готовы противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, несущих угрозу пограничной безопасности, и оперативно реагировать на любое изменение обстановки", - отметили в пограничном ведомстве.

Как уже сообщалось, в пунктах пропуска и на зеленой границе на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов.-0-

На границе с Украиной будет увеличено количество пограничных нарядов - ГПК Официальный представитель напомнил, что взаимодействие органов пограничной службы Беларуси с украинскими коллегами ведется на уровне главных пограничных уполномоченных, которыми являются руководители пограничных ведомств.