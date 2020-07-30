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30 июля 2020, 15:54

Белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие границы

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках выполнения поручений руководства страны белорусские пограничники усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим. Такую информацию разместил Госпогранкомитет в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке", - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

"Пограничники готовы противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, несущих угрозу пограничной безопасности, и оперативно реагировать на любое изменение обстановки", - отметили в пограничном ведомстве.

Как уже сообщалось, в пунктах пропуска и на зеленой границе на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов.-0-

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Официальный представитель напомнил, что взаимодействие органов пограничной службы Беларуси с украинскими коллегами ведется на уровне главных пограничных уполномоченных, которыми являются руководители пограничных ведомств.

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