Белорусские полярники поздравили страну с 100-летием академической науки

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские полярники поздравили страну с Днем науки и 100-летием белорусской академической науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

От имени участников 14-й Белорусской антарктической экспедиции начальник экспедиции Алексей Гайдашов прислал поздравление всем ученым, исследователям и работникам научной сферы страны. "100 лет назад было создано первое государственное научное учреждение республики - Институт белорусской культуры, что послужило точкой отсчета истории становления и развития национальной академической науки. За вековую историю белорусская наука обогатила мир целой плеядой выдающихся ученых, открытиями мирового значения, удивительными изобретениями и современными технологиями, оказала огромное влияние на развитие нашего общества и страны в целом. Современное поколение белорусских ученых успешно продолжает и развивает славные традиции своих предшественников. Ваш труд и бесценный багаж знаний - основа благополучия и государственности нашей страны, чье существование невозможно представить без научно-технического развития", - говорится в поздравлении.

Юбилейный год национальной академической науки полярники встречают в Антарктике новыми научными и техническими достижениями. Успешно реализуется национальная программа научных исследований и международные проекты, внедряются современные приборные комплексы и измерительные системы, созданные белорусскими учеными, введены в эксплуатацию новые средства транспорта и связи, проводится комплекс инженерно-технических работ по подготовке первой очереди Белорусской антарктической станции к переходу на круглогодичное функционирование.

"Реализация проектов такого масштаба и уровня под силу только той стране, которая проводит последовательную политику мира и согласия, заботится о перспективе своего динамичного развития и интеллектуального прогресса, имеет богатый научный потенциал и трудолюбивый народ. Наука - это то, что поднимает наши головы выше, а труд ученого - это всегда интересный нелегкий труд, который во все времена, несмотря ни на что, вызывает глубокое уважение. Спасибо вам за преданность науке, за вашу активную целенаправленную работу, за вклад в отечественную и мировую науку" - сказали полярники.

"Пусть наука в нашей стране развивается и влечет за собой все больше и больше талантливых, изобретательных и целеустремленных людей, а ваш благородный труд не останется незамеченным и будет отмечен по достоинству всеобщим признанием. Желаем великих целей и стремлений, больших возможностей и прорывов, смелых идей и поступков, гениальных мыслей и открытий, мира, крепкого здоровья и счастья!" - сказано в поздравлении.

В честь 100-летнего юбилея белорусской академической науки на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде поднят Государственный флаг Республики Беларусь и флаг лидера передовой научной мысли страны - Национальной академии наук.

Как сообщалось, 15 ноября 2021 года в НАН Беларуси был дан торжественный старт 14-й Белорусской антарктической экспедиции. В этом году на ледовый континент отправились 11 человек. В составе экспедиции научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, Объединенного института проблем информатики, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам), БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы) и других организаций страны. В команде как специалисты, уже побывавшие в Антарктиде, так и новички. Белорусские полярники приступили к научным исследованиям в Антарктиде в декабре 2021 года.-0-