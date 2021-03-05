Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции поздравили женщин Национальной академии наук и всей страны с 8 Марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

"Дорогие женщины - мамы, жены, сестры, дочери, внучки, замечательные коллеги, вся прекрасная половинка Беларуси! Мужчины 13-й Белорусской антарктической экспедиции тепло поздравляют вас с 8 Марта. Вы дарите нам любовь и радость, окружаете заботой, вы вдохновляете мужчин на подвиги и свершения. Для вас мужчины слагают песни и стихи, вам посвящают победы, дарят цветы и подарки. Без вас наша жизнь была бы черно-белым сюжетом. Желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья, спокойствия и благополучия! Пусть мужчины сохраняют для вас атмосферу праздника не только 8 марта, а каждый день, круглый год!" - говорится в поздравлении.

Как сообщалось, 19 октября 2020 года в НАН Беларуси был дан торжественный старт 13-й Белорусской антарктической экспедиции. На ледовый континент отправились 10 участников. Во время экспедиции 2020-2021 годов планируется завершить создание первой очереди инфраструктуры антарктической станции и ее подготовку к функционированию в круглогодичном формате.

По состоянию на середину февраля смонтирован и введен в эксплуатацию ряд объектов станции. Это и трехсекционный модуль управления, связи и навигации, и восьмисекционный служебно-жилой модуль, и биологическая лаборатория, и новый комплекс дизель-электростанции. Проведено обустройство снежно-ледовой взлетно-посадочной полосы для внутриантарктических авиационных перелетов по международной системе DROMLAN, а также около 30 км трасс движения снегоходной техники. Успешно апробирована новая система спутниковой связи системы VSAT и получена двухсторонняя связь со спутником NSS 12. Кроме того, сейчас реализуется ряд научных проектов по изучению Антарктики. Они предусматривают исследование аэрозольного и газового состава атмосферы, УФ-излучения, а также земной коры в районе горы Вечерняя. Ведется мониторинг озонового слоя Земли, поиск участков, перспективных с точки зрения наличия полезных ископаемых, оцениваются возможности использования биологических ресурсов Антарктики.-0-