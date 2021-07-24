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24 июля 2021, 12:06

Белорусские пожарные используют передовой опыт и современное оснащение - Синявский

Вадим Синявский
Вадим Синявский

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пожарные используют передовой опыт и современное оснащение. Об этом заявил сегодня журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть научно-исследовательский институт, который постоянно занимается исследованием возможности разработать те или иные средства пожаротушения, средства защиты населения, экипировку пожарных. Постоянно появляются новинки, это нескончаемый процесс. Мы изучаем международный опыт, берем на вооружение самое лучшее, передовое. Наши производители сегодня в состоянии удовлетворить любые наши потребности для выполнения самых сложных задач по тушению пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - сказал Вадим Синявский.

25 июля ежегодно в Беларуси отмечается профессиональный праздник - День пожарной службы. "Это традиционный праздник, который поддерживает наше население. Люди знают, что нужно звонить по номерам 101/112, когда попадаешь в беду. Много лет назад пожарная служба организовывалась как добровольное общество людей, которые оказывали помощь при тушении пожаров. Сегодня там работают высококлассные профессионалы своего дела, оснащенные современной техникой, экипировкой. МЧС - это служба постоянной готовности", - отметил министр.

Сегодня в Минске в честь профессионального праздника прошел парад техники и подразделений МЧС, ветеранов, спортсменов, представителей добровольного пожарного общества, юных спасателей-пожарных и сводного оркестра, а также плац-концерт взвода почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. Также праздничная программа запланирована в парке им. М.Горького.-0-

Фото Сергея Шелега

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МЧС праздник Синявский
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