Белорусские ракетчики выполнили боевые пуски на полигоне в Казахстане

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ракетчики выполнили боевые пуски из РСЗО "Смерч" и "Полонез" и тактического ракетного комплекса "Точка". Нанесение групповых ракетных ударов военнослужащими 336-й реактивной артиллерийской и 465-й ракетной бригад стало кульминацией контрольного занятия, которое проходит в эти дни на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Пуски совершались на дальность от 40 до 100 км. Отклонение ракет от целей составило считанные метры.

"Все задачи выполнены с высоким качеством, а главное - с высочайшей точностью. Белорусские ракетчики в очередной раз подтвердили свой профессионализм, а также характеристики вверенного высокоточного оружия. С высочайшей ответственностью подошел к выполнению поставленных задач и личный состав приданных подразделений. Специалисты войск связи и радиоэлектронной борьбы, ракетно-артиллерийского вооружения, навигационно-топографической службы, расчеты беспилотных авиационных комплексов обеспечили выполнение задач ракетными подразделениями своевременно и с высокой точностью", - рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Геннадий Козловский.

Контрольное занятие с ракетными войсками Вооруженных Сил Беларуси на этом не завершено. Ракетчики продолжат оттачивать навыки и слаженность при нанесении ракетных ударов, но уже без боевых пусков.-0-