Белорусские школьники получили два диплома на международной олимпиаде по информатике

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два диплома получили белорусские школьники на международной олимпиаде по информатике Innopolis Open. Финал соревнования проходил одновременно на площадках пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса (Россия), Кременчуга (Украина) и Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

У воспитанника "Клуба юных пожарных города Мозыря" Андрея Мищенко диплом I степени. Лицеист БГУ Сергей Процкий завоевал диплом II степени.

Всего в итоговом поединке олимпиады участвовали 234 школьника из России, Боснии и Герцеговины, Кипра, Венгрии, Сербии, Армении, Кыргызстана, Украины и Беларуси. На площадке в Минске соревновались 34 старшеклассника из Бреста, Витебска, Гомеля, Минска, Могилева, Мозыря и Молодечно. На протяжении пяти часов всем конкурсантам необходимо было решить пять задач по информатике.

Международная олимпиада по информатике Innopolis Open проводится с 2015 года и входит в перечень олимпиад, призеры которых пользуются льготами при поступлении в вузы или получают максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю состязания. За пять лет ее участниками стали более 13 тыс. учащихся.-0-