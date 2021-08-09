Белорусские школьники стали победителями и призерами Всероссийской открытой Олимпиады юных геологов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники стали победителями и призерами конкурсов и соревнований XIII Всероссийской открытой полевой Олимпиады юных геологов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

В состав национальной команды "Юные геологи Беларуси" вошли учащиеся гимназии №5 Минска имени героев встречи на Эльбе - Полина Вильчак, Анна Войтехович, Даниил Гинько, Богдан Константинов, Иван Костюков, Арсений Лазаревич, София Тазиева и Виктор Юдашкин.

Лучшим в номинациях "Поделочные и облицовочные камни нашего района" и "Структуры горных пород" геологического конкурса "Поделка из камня" признан Даниил Гинько. В номинации "Геологическая фантазия" конкурса "Фотография" второго места удостоена Анна Войтехович. В состязании "Рисунок" в категории "Занятия геологического кружка, выполнение геологического задания" третьей на пьедестале признана Полина Вильчак, а второй в номинации "Геологические объекты и памятники природы, природа родного края" данного конкурса - София Тазиева. Также школьница удостоена дипломов II и III степени соответственно в конкурсе "Выставка "Геология и мы" и в соревновании по описанию геологического памятника. В состязании по радиометрии четвертые места у Богдана Константинова и Анны Войтехович.

Руководителями ребят выступили декан факультета географии и геоинформатики БГУ Дмитрий Курлович и директор столичной гимназии №5 имени героев встречи на Эльбе Жанна Гвозд.

В нынешнем году геологическая олимпиада проводилась в дистанционном формате с 31 июля по 6 августа. Ее участниками стали 33 команды из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Школьники состязались по направлениям "Радиометрия", "Минералогия и петрография", "Гидрология", "Описание геологического памятника", "Геологический разрез", "Основы техники безопасности" и других.

В пресс-службе отметили, что "Юные геологи Беларуси" уже в третий раз принимают участие во Всероссийской открытой полевой Олимпиаде юных геологов. В 2017 году сборная завоевала бронзовые медали в общекомандном международном зачете, в 2019 году - серебряные.-0-