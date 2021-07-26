26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники в июле завоевали на международных олимпиадах 13 медалей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Так, команда учащихся Республики Беларусь с 14 по 24 июля приняла участие в 62-й Международной математической олимпиаде. Принимающей стороной в этом году выступал Герценовский университет, Санкт-Петербург (Российская Федерация). Международная математическая олимпиада проходила в дистанционном формате: участники выполняли задания олимпиады 19-20 июля, находясь в странах по месту жительства.

Международная математическая олимпиада - это чемпионат мира по математике среди учащихся старших классов, который проводится с 1959 года. На олимпиаде каждую страну представляет команда, состоящая из шести участников и двух руководителей. Ребятам предлагается решить 6 задач, по три задачи в день в течение двух дней подряд. Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

В 2021 году в олимпиаде приняли участие 619 участников из 107 стран мира. Беларусь на 62-й Международной математической олимпиаде представляли победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету "математика" в 2020/2021 учебном году. По итогам олимпиады белорусская команда завоевала пять медалей. Серебряные медали завоевали - учащийся гимназии №41 Минска имени Серебряного В.Х. Дмитрий Масленченко, учащийся лицея БГУ Артем Мялик, выпускники лицея БГУ - Владислав Максимчук и Дмитрий Горовой. Бронзовой медали удостоена Ксения Шестакова, выпускница средней школы №21 Орши. Похвальным отзывом поощрен выпускник средней школы №13 Гомеля Максим Давиденко.

С 17 по 24 июля с использованием дистанционных (информационно-коммуникационных) технологий взаимодействия проходила 51-я Международная физическая олимпиада. Это престижное интеллектуальное состязание в умении решать сложнейшие задачи по физике собрало 365 участников из 76 стран мира. Международная физическая олимпиада состоит из двух туров - теоретического, на котором участникам предлагаются три-четыре теоретические задачи, и экспериментального, на котором необходимо выполнить одно или два экспериментальных задания. Оба тура проводятся в разные дни, на каждый из них выделяется по пять часов. Задачи для олимпиады готовятся представителями страны-организатора.

В олимпиаде приняла участие команда Беларуси в составе 5 участников. Все участники являются победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету "физика" в 2020/2021 учебном году. По итогам проведения олимпиады команда Беларуси завоевала четыре медали и похвальный отзыв. Так, выпускник лицея БГУ Михаил Хартон стал обладателем золотой медали, выпускник гимназии №1 Борисова Денис Дедков награжден серебряной медалью, выпускник гимназии имени Я.Купалы Никита Цыблиенко и выпускник лицея БГУ Тимур Голубович завоевали бронзовые медали. Похвальным отзывом отмечена выпускница лицея БГУ Ольга Турчина.

В 2022 году Республика Беларусь станет организатором 52-й Международной физической олимпиады. На закрытии 51-й Международной физической олимпиады, которая проходила онлайн, министр образования Игорь Карпенко поприветствовал участников олимпиады и пригласил их в столицу Беларуси - Минск в следующем году для участия в предстоящей олимпиаде.

На 32-й Международной биологической олимпиаде белорусские школьники завоевали 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

В 2021 году 32-я Международная биологическая олимпиада состоялась в онлайн-режиме, организатором состязания выступила Португалия, сделавшая главной темой соревнований 500-летний юбилей кругосветного путешествия Фернана Магеллана. Всего в олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран. В этом году все участники белорусской команды завоевали медали: выпускница средней школы №31 Гродно Надежда Ущаповская - серебряную, Станислав Усачев (лицей БГУ), Ульяна Волченкова (гимназия №10 Минска) и Артем Романовский (средняя школа №67 Гомеля) - бронзовые.

Международная биологическая олимпиада проводится ежегодно, начиная с 1990 года. В состав сборной команды от страны входят четыре школьника - победителя национальной олимпиады. Соревнование и присуждение наград проводятся индивидуально. Подготовка участников белорусской команды к Международной биологической олимпиаде проходила на базе биологического факультета Белорусского государственного университета, также сотрудниками биологического факультета было обеспечено техническое сопровождение мероприятий олимпиады.-0-