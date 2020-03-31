31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты будут разрабатывать системы противодействия вирусам, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующую пятилетку по госпрограмме инновационного развития мы планируем развивать персонализированную медицину. Одним из приоритетов будет разработка систем противодействия вирусам, в том числе выявления, тестирования, лечения. Наши врачи, несомненно, уже работают над этими вопросами", - сказал Александр Шумилин.

Председатель ГКНТ отметил, что в Беларуси с советских времен сохранили систему профилактики, противодействия эпидемиям. "Сегодня мы разрабатываем и новые направления, технологии, чтобы в перспективе предупреждать такие угрозы и эффективно лечить", - добавил он.-0-