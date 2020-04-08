8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники с начала года изъяли около 90 кг наркотиков и психотропов, которые пытались незаконно переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза и реализовать на территории страны. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Из незаконного оборота изъяты такие наркотики, как марихуана, гашиш, масло каннабиса, маковая соломка, и опасные психотропные вещества: МДМА, амфетамин, мефедрон", - отметили в ГТК.

Было возбуждено 30 уголовных дел. Средний возраст граждан из Беларуси, России и Украины, в отношении которых возбуждены уголовные дела, составляет от 25 до 30 лет.-0-