Белорусские таможенники в ноябрьские выходные оформили на 40% больше рейсовых автобусов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в ноябрьские выходные оформили на 40% больше рейсовых пассажирских автобусов, чем за аналогичный период предыдущей недели, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Количество рейсовых автобусов превысило 4 тыс., в каждом ехало 40-50 пассажиров. Наибольшее количество путешественников в эти выходные пересекало белорусско-украинскую и белорусско-польскую границы. В пункте пропуска "Новая Гута" в пиковые нагрузки за сутки сотрудники оформляли до 150 автобусов, в пункте пропуска "Брест" 10 ноября такая цифра и вовсе достигла 220", - отметили в ГТК.

Существенно возрос и поток легковых автомобилей. За пять дней минувшей недели (со среды по воскресенье) их количество достигло 88 тыс., в том время как за аналогичный период предыдущей - около 73 тыс.-0-