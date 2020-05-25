Белорусские ученые планируют провести исследования в области биоразлагаемых материалов и упаковки

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук планирует провести научно-исследовательские работы по определению наиболее перспективных, экологически и экономически целесообразных технологий получения биоразлагаемых материалов и упаковки на их основе. Об этом рассказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут во время международной научной конференции "Сахаровские чтения 2020 года: экологические проблемы XXI века", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Загрязнение пластиком - одна из самых обсуждаемых и актуальных экологических проблем. Доля пластмассовых отходов ежегодно увеличивается, что связано как с ростом благосостояния населения, так и с постоянным увеличением производства и потребления пластиковых товаров. Объем образования полимерных отходов в составе коммунальных отходов в стране составляет около 280 тыс. т в год, или 29,4 кг на 1 жителя. Из них около 140 тыс. т - отходы упаковки (14,7 кг на 1 жителя)", - сказал Александр Корбут.

Постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7 утвержден план мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Минприроды координирует эту работу.

В Беларуси с 1 января 2021 года вводится запрет на использование и продажу в общепите определенных видов одноразовой пластиковой посуды. Приняты меры для экономического стимулирования производителей и поставщиков товаров в экологической упаковке. Запланирована разработка ряда государственных стандартов в области установления требований к экологически безопасной, в том числе биоразлагаемой упаковке. Ведется работа по внесению изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки", инициированная белорусской стороной. Кроме того, идет поиск альтернативных вариантов замещения пластиковой упаковки и внедрение новых перспективных технологий.

Международная научная конференция "Сахаровские чтения 2020 года: экологические проблемы XXI века" направлена на объединение усилий ведущих ученых и практиков, преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов разных стран для оценки воздействия технического прогресса на окружающую среду, а также разработки мер по снижению негативного влияния человека на природу. Организаторами конференции выступили Минприроды, Минобразования, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС, Общественный совет базовой организации стран СНГ по экологическому образованию, Белорусский государственный университет и Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ.-0-