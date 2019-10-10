Белорусские ученые работают над созданием аккумуляторов нового типа

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые НПЦ Национальной академии наук Беларуси по материаловедению активно работают в области создания аккумуляторов нового типа и графенсодержащих материалов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН со ссылкой на генерального директора НПЦ Валерия Федосюка.

"Мы разработали новый, дешевый и экологически безопасный способ получения графеноподобных материалов, предложен способ его организации в трехмерные сотовые структуры и стабилизации за счет химических "сшивок". Развиты методы пришивки к нему функциональных групп. Все эти наработанные нами решения позволили применить новую концепцию использования углерода в аккумуляторных батареях. Она заключается в том, что углеродный материал служит не только инертным токосъемником, а компонентом, участвующим в окислительно-восстановительных реакциях. Пока эту концепцию мы реализовали в суперконденсаторах, которые сегодня испытываются в составе электромобиля. На очереди создание опытного образца батареи на новой концепции", - сказал Валерий Федосюк.

Графенсодержащий материал, разработанный белорусскими учеными, применяется в производстве конструкционных элементов, накопителей энергии, сорбентов, сенсоров. Созданный на его основе опытный образец суперконденсатора не имеет иностранных аналогов.

В этом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино за развитие технологий литий-ионных батарей. По словам Валерия Федосюка, в 1970-х и 1980-х годах, когда закладывались основы таких устройств, трудно было вообразить, что новая литиевая батарейка окажется сердцем сразу нескольких промышленных переворотов. Благодаря ей электроника стала портативной, бытовая техника - беспроводной, энергетика - возобновляемой. Мегаполисы благодаря электротранспорту в скором времени лишатся своих привычных атрибутов - смога и шума.

Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси основан в ноябре 1963 года. В 1975 году создано отделение института в Витебске, которое в 1993 году было преобразовано в Институт технической акустики НАН Беларуси. В 2005 году институт был переименован в ГНУ "Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси", а в 2007-м преобразован в ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению".-0-