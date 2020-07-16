16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают новые сорта персиков, сообщил генеральный директор Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.
"Если говорить о плодоводстве, то наряду с нашими традиционными культурами (яблоня, груша, вишня, черешня, слива, алыча) белорусские ученые в последние годы предложили и производству, и населению два новых сорта абрикосов. На подходе отечественные образцы персиков", - сказал Вадим Маханько.
По его словам, это связано с тем, что ученые гораздо лучше понимают биологию культур, применяют в своей работе самые современные генетические методы. Кроме того, немного изменился климат. "Потепление, которое произошло за последние 30 лет, позволило нам выращивать новые культуры. Уже есть промышленные плантации винограда в южной и центральной части Беларуси, некоторые хозяйства пытаются его выращивать и в Витебской области", - отметил гендиректор.-0-