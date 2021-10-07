Белорусские военнослужащие примут участие в учениях в Таджикистане

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", специальном учении с силами и средствами разведки "Поиск-2021", специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Совместные учения пройдут в Таджикистане с 18 по 23 октября на полигоне Харбмайдон.

Национальный воинский контингент на совместных учениях будет представлен 256 белорусскими военнослужащими и 5 единицами техники.-0-