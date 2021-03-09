Белорусские военные отработают борьбу с беспилотниками на учении в Нижегородской области

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9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cводная рота белорусских военнослужащих отправилась на полигон Мулино в Нижегородской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Мотострелки и танкисты примут участие в совместном белорусско-российском тактическом учении. В состав сводной роты вошли военнослужащие 6-й, 19-й и 120-й отдельных гвардейских механизированных бригад.
"Тематика и задачи учения определены с учетом опыта современных войн и локальных конфликтов. Военнослужащие отработают вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника", - рассказали в ведомстве.
Учение является очередным этапом подготовки к совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".-0-