11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут инспекцию в Дании, где проверят количество вооружений и военной техники. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

"С 11 по 15 ноября в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе инспекционная группа Беларуси посетит Данию. Цель инспекции - проверка соответствия наличия на инспектируемых объектах контроля вооружений и военной техники, ограничиваемых ДОВСЕ, их уведомленному количеству", - проинформировали в Минобороны.-0-