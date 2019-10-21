Белорусские военные проведут миротворческую операцию на учении в Таджикистане

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Харбмайдон в Таджикистане 21-29 октября проходит совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона и миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2019". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Белорусские миротворцы примут участие во втором этапе учения - с 24 октября. Голубые каски проведут миротворческую операцию по поддержанию мира в регионе", - рассказали в белорусском оборонном ведомстве.

В учении будут задействованы свыше 600 единиц техники и более 3,5 тыс. военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ и подразделения МВД.

"Воинские контингенты отработают вопросы подготовки и ведения контртеррористической операции и операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", - проинформировали в Минобороны.-0-