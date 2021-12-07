Белорусские врачи оказали медпомощь и провели консультации более 2,6 тыс. беженцам

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи оказали медпомощь и провели медицинские консультации 2 тыс. 679 беженцам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Уже месяц на белорусско-польской границе в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги" живут люди, убежавшие от войны в своих родных странах. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации медицинскими специалистами Гродненской области. Всего за время пребывания беженцев на территории Гродненской области зарегистрировано 159 случаев обращений за медицинской помощью, проведено 2 тыс. 520 консультаций специалистами скорой медицинской помощи", - отметили в пресс-службе.

Среди пациентов-беженцев, которые обращались за медпомощью, 59 - дети, 10 - беременные женщины. Получили медпомощь на амбулаторном этапе 80 человек, среди них 14 детей и пять беременных. Госпитализированы 79 человек (из них 45 детей и пять будущих мам). Сейчас находятся на стационарном лечении 14 человек, в том числе 10 детей и одна беременная женщина.

Больше всего обращений за медпомощью было в областную детскую больницу, помощь потребовалась 59 пациентам. Из всех детей 15 получили медпомощь на амбулаторном этапе и 44 были госпитализированы для оказания стационарной помощи. В Больнице скорой медицинской помощи Гродно помощь оказывалась 29 раз (22 - амбулаторно и семь - в стационаре). В Гродненскую университетскую клинику обратились 20 человек: 15 получили амбулаторную помощь и пять - стационарную. Также зарегистрированы обращения пациентов из числа беженцев и в центральные районные больницы области: в Свислочскую - 11 случаев, Берестовицкую - восемь, Вороновскую - шесть.

Что касается оказания консультационной медицинской помощи, то ее сначала оказывала дежурная бригада скорой медпомощи, однако после того, как число пациентов, которым нужна была консультация, значительно увеличилось (пришли холода), было принято решение увеличить число бригад, а вскоре по решению Гродненского облисполкома был открыт стационарный медицинский пункт.

В структуре обращений на первом месте заболевания органов дыхания и травмы. В числе частых причин обращений - болезни органов пищеварения, инфекционные болезни, болезни мочевыделительной и костно-мышечной систем.-0-