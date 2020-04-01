Белорусские вузы проводят дни открытых дверей онлайн

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы проводят дни открытых дверей в формате онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

"Абитуриенты и их родители могут задать вопросы, касающиеся особенностей поступления в 2020 году, - рассказали в пресс-центре. - Онлайн-встречи с руководителями вузов, деканами факультетов, преподавателями и секретарями приемных комиссий организованы для того, чтобы абитуриенты могли ознакомиться с предложениями вузов и определиться, куда подавать документы во время приемной кампании".

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка проводит дни открытых дверей дистанционно с 31 марта по 3 апреля. Кроме того, 4 апреля состоится онлайн-конференция с приемной комиссией, во время которой абитуриентам и их родителям расскажут о правилах, сроках и цифрах приема, проходных баллах 2019 года, льготах при поступлении. На сайте университета размещены технические требования для подключения к онлайн-мероприятию.

4 апреля день открытых дверей онлайн проведет Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Абитуриентам предложат ознакомиться с вузом, посетить аудитории и лаборатории на виртуальной экскурсии. Свои вопросы можно задать заранее в Instagram БГУИР (раздел "Задать вопрос" на сайте "Электронный абитуриент") и во время прямого эфира в чате на YouTube-канале. Ответы на распространенные вопросы, которые не прозвучат в прямом эфире, будут опубликованы в Telegram БГУИР.

Дни открытых дверей пройдут в онлайн-режиме в Белорусском государственном университете. Факультеты проведут прямые трансляции, телефонные горячие линии и активизируют общение в официальных аккаунтах социальных сетей. С подробной информацией о формате и времени проведения дней открытых дверей в онлайн-режиме можно ознакомиться на сайтах факультетов БГУ.

В Белорусском государственном экономическом университете день открытых дверей прошел 28 марта. Во время трансляции перед абитуриентами выступили деканы всех факультетов вуза, которые рассказали об особенностях поступления, обучения, специальностях на факультетах. Ознакомиться с ходом онлайн-трансляции можно на официальном YouTube-канале БГЭУ.-0-