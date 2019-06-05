Белорусские вузы увеличивают число бюджетных мест на медспециальности

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских вузах в этом году увеличивают число бюджетных мест на медицинские специальности. Платных также станет больше - за счет IT. Об этом сегодня журналистам сообщила консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская, передает корреспондент БЕЛТА.

Ремма Герловская отметила, что объемы подготовки в 2019 году несколько увеличены по сравнению с прошлым годом. "На бюджет увеличили примерно на 200 мест, в основном за счет медицинских специальностей", - сказала она, пояснив, что речь идет о медико-профилактическом, медико-диагностическом деле, стоматологии, педиатрии. Кроме того, в вузах увеличили количество бюджетных мест на специальности физкультуры и спорта, спортивно-педагогической деятельности.

Количество платных мест выросло за счет IT-специальностей. "Здесь достаточно большой прирост - более 650 мест", - отметила представитель Минобразования.

В целом в Беларуси в этом году планируется принять более 54,5 тыс. абитуриентов.

На уровень среднего специального образования набор также увеличен. В частности, на дневное бюджетное отделение - более чем на 500 мест, в основном на медицинские специальности. Всего в колледжи планируется принять 40,4 тыс. абитуриентов.

Вступительная кампания этого года пройдет без серьезных изменений. Некоторые новшества ожидаются в вузах. Например, в БГУ в этом году впервые будут набирать студентов в институт, созданный совместно с Даляньским политехническим университетом. Кроме того, в Белгосуниверситете впервые за долгое время вернутся к вечерней форме обучения. Такую группу наберут на бизнес-администрирование в Институте бизнеса. В БГУИР на военный факультет в этом году впервые планируют принимать девушек.-0-