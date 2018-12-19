Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Дед Мороз - хозяин поместья в Беловежской пуще рассказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА, как правильно встретить Новый год.

"Новый год - семейный праздник. Чем больше в новогоднюю ночь соберется родных и близких за столом, тем больше будет радости, больше запомнится праздник, будет больше возможностей пожелать друг другу добра, счастья и здоровья. Мне кажется, это самое главное. Необходима доброта, взаимопонимание, чувство радости, а остальное само собой приложится. Нужно думать о хорошем и верить в хорошее - это первое условие для того, чтобы новогодние праздники прошли на высоком уровне", - сказал Дед Мороз.

В зимний период число гостей поместья в Беловежской пуще значительно возрастает. "Работы очень много. Нужно себя настроить, почувствовать себя волшебником, поскольку все верят в сказку, которую творим мы. Можете приехать и убедиться, что Дед Мороз со Снегурочкой всегда на посту и встречают гостей", - отметил хозяин поместья.

Ежегодно белорусскому Деду Морозу присылают около 17 тыс. писем. "Их поток увеличивается в преддверии Нового года. Пишут и взрослые, и дети. Также приходят письма из соседних стран, из дальнего зарубежья. Есть послания и на китайском, японском", - добавил он.

Белорусский Дед Мороз встречается со своими коллегами из других стран - Дедом Морозом из Великого Устюга, финским Йоулупукки. Он бывал в гостях и у карельского Паккайне, бурятского Сагана Убугуна, татарского Кыш Бабая.

В поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще в этом году открыли памятный знак Новому году. Кованую композицию установили по соседству с главной елкой поместья. Памятный знак представляет собой циферблат часов, показывающих без двух минут до Нового года. Рядом размещаются главные атрибуты Деда Мороза - валенки, посох, варежка и мешок с подарками. Открытие нового арт-объекта приурочено к 15-летию резиденции зимнего волшебника.

Белтелерадиокомпания ведет онлайн-трансляцию из резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще на своем сайте. Для этого на главных локациях комплекса установлены три веб-камеры с видами на поместье Деда Мороза, поляны "Белоснежка и семь гномов" и "Двенадцати месяцев".-0-

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