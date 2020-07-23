23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Белорусский космический конгресс перенесли на 2021 год, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"Восьмой по счету Белорусский космический конгресс планировался к проведению в октябре. Однако, к сожалению, в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой принято решение о его переносе на 2021 год", - сказал Владимир Гусаков.

Целями конгресса являются обсуждение новых достижений, определение приоритетных направлений развития космической деятельности, укрепление международного сотрудничества в области космических исследований и использования космического пространства в мирных целях. Форум также призван объединить усилия белорусских и зарубежных деловых кругов, фирм, компаний, ученых и специалистов, направленные на выполнение космических программ. Особое внимание на конгрессе уделяется развитию партнерства для использования космических средств и технологий в интересах различных отраслей экономики.

I Белорусский космический конгресс состоялся в 2003 году.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-