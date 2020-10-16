Белорусский Красный Крест расширил направления оказания помощи по инфолинии

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест расширил направления оказания помощи - теперь по созданной ранее инфолинии она доступна и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Узнать, каким образом и какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, можно у волонтера-диспетчера по номерам 201 с мобильного и 122 с городского телефонов.

"На инфолинию мы получаем вопросы о том, где и как получить помощь в покупке и доставке рецептов, лекарств и продуктов, куда обращаться, если необходима помощь в уходе за пожилыми людьми с хроническими заболеваниями, инвалидностью или средства реабилитации, куда можно обратится за психологической помощью и т.д. То есть теперь помимо психосоциальной поддержки это направление нашей работы включает целый комплекс социальных услуг, которые доступны более широкому кругу лиц", - рассказали в Белорусском Красном Кресте.-0-