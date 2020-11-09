Белорусский Красный Крест собрал более Br4,4 млн пожертвований на борьбу с распространением COVID-19

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организованный в Белорусском обществе Красного Креста сбор средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции позволил саккумулировать Br4,45 млн. Об этом сообщила генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Для Красного Креста распространение COVID-19 стало серьезным вызовом, при котором пришлось объединять усилия медиков, социальных работников, волонтеров, сотрудников БОКК. Неоценимой помощью стали пожертвования простых белорусов, бизнес-сообщества и международных партнеров. Собранные средства направляются на поддержку четырех основных направлений работы. Это доставка на дом продуктов, предметов первой необходимости, лекарств, помощь медицинским и социальным работникам, поддержание работы медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога", психосоциальная поддержка на инфолинии "Добрый телефон".

Ольга Мычко

Закупаемые на спонсорские деньги средства индивидуальной защиты направляются волонтерам, которые занимаются доставкой предметов первой необходимости на дом тем, кто вынужден находиться на самоизоляции, а также медикам, социальным работникам, которые продолжают ухаживать за пожилыми и инвалидами как на дому, так и в домах-интернатах.

"Красный Крест прежде всего идет туда, где нужны услуги на стыке социальных и медицинских, - отметила Ольга Мычко. - Наш самый большой проект - социальная служба сестер милосердия "Дапамога". Ежедневно она оказывает услуги 1,5 тыс. человек, которые находятся под опекой наших сестер милосердия. Важно сохранить этот штат. Волонтеры - это, конечно, хорошо, но профессиональных работников они не заменят", - отметила Ольга Мычко. Сейчас около 190 медицинских и младших сестер милосердия заботятся о людях с серьезными хроническими заболеваниями, теми, кто самостоятельно передвигаться уже не может. Поскольку такие подопечные находятся в особой группе риска, тем более важно обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

И еще 30 волонтеров БОКК задействованы в работе инфолинии "Добрый телефон". Позвонив на единый номер (201 - для всех мобильных операторов, 122 - по городу), можно получить психосоциальную и информационную поддержку. За все время услугой инфолинии воспользовались более 1,3 тыс. человек. Это не только те, кто находится в вынужденной изоляции из-за коронавируса, но и те, кто столкнулся с серьезным кризисом в жизни.

К слову, молодые люди и постарше, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, могут получить помощь и поддержку также в центре реабилитации "Открытый дом" в Минске. "В этом году проекту исполнилось 7 лет. Работа этого сервиса по типу клуба, куда посетители могут приходить по своему желанию, внесла свою лепту в улучшение качества жизни этих людей, их семей, ближайшего окружения. Она позволила ресоциализировать порядка 120 человек, многие восстановились на работе, создали семьи или восстановили утраченные семейные связи, продолжили обучение, вернулись к нормальной жизни. И самое главное - перестали обращаться за стационарной помощью в РНПЦ психического здоровья", - добавила Ольга Мычко.

Она также кратко рассказала о других направлениях помощи Красного Креста одиноким пожилым и людям с инвалидностью. Одно из них - благотворительная кампания БОКК "Ваша дапамога", когда данные категории подопечных получают помощь в виде социально-бытовых услуг, овощной продукции, одежды, средств гигиены. В прошлом сезоне такая помощь была оказана 8 тыс. человек. Для родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, предлагается социальная передышка, психосоциальная и медико-социальная поддержка (консультации, тренинги, мастер-классы по уходу на дому с элементами поддержки кинестетикс, программы доготерапии совместно с волонтерами-кинологами и т.д.).

"Наша перспектива - развитие такого направления, как социальная адаптация молодых людей с инвалидностью", - сказала Ольга Мычко. Совместно с органами по труду будет реализован проект по ресоциализации и инклюзивному трудоустройству, созданию трудовых мастерских для обеспечения самодостаточности людей с инвалидностью. Такая мастерская на 30 рабочих мест скоро появится в Минске.-0-

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