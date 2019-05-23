Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XIV Белорусского международного медиафорума "Символично, что в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков местом проведения форума выбран Брест - город, который мужественно принял на себя первые удары врага", - говорится в приветствии.

"Белорусский международный медиафорум - знаковое событие в общественно-политической жизни страны. Одна из его целей - концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов на происходящее в Беларуси, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк.

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк

Впервые этот форум проводится в одном из регионов Беларуси. Нынешней его площадкой выбран Брест. "Это не случайно. Во-первых, текущий год - год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Во-вторых, Брест первым принял эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира". В-третьих, город отмечает тысячелетие. Это возможность показать участникам форума (многие не первый раз приехали в Беларусь) другие регионы нашей страны, - сказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. - Программа мероприятия насыщенная. После пленарного заседания будет работа в секциях, панельные дискуссии. Так или иначе, они все связаны с социальными сетями, интернет-пространством, блогосферой. Больше всего бесед будет о социальной ответственности журналистов, о том, как мы можем сделать мир лучше, что значит наша профессия сегодня".

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин и министр информации Беларуси Александр Карлюкевич

XIV Белорусский международный медиафорум собрал более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран. Участники сегодня подискутируют о медиапространстве и информационной безопасности, влиянии социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения, обсудят современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов. В Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина 24 мая состоится Летняя школа журналистики, во время которой эксперты пообщаются со своими молодыми коллегами, дадут мастер-классы. Также в этот день пройдет круглый стол "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы".

Заместитель главного редактора областной газеты "Гродзенская праўда" Дмитрий Смирнов и директор КУП "Телерадиовещательный канал "Гродно Плюс" Сергей Мазайло

Глава компании "1212 Productions" Филип Амстронг-Дампьер

Главный редактор израильской радиостанции "Первое радио 89,1FM" Владимир Зерницкий

Генеральный директор информационного агентства "Тренд" Ильгар Гусейнов (Азербайджан)

Главный редактор портала Tribune.ee Родион Денисов (Эстония)

Генеральный директор ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Луцкий

корреспондент Азербайджанского государственного агентства "Азертадж" Азис мамедов и генеральный директор информационного агентства "Тренд" Ильгар Гусейнов (Азербайджан)

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов

Гостям мероприятия представится возможность поближе познакомиться с жизнью Бреста, его достопримечательностями. "Мы стараемся диверсифицировать привлекательность города по различным направлениям, инвестиции в него исчисляются сотнями миллионов долларов. Мы хотим позиционировать Брест как современный город, развитие которого олицетворяет в целом развитие Беларуси", - добавил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-

Главный редактор районной газеты "Новы дзень" Галина Мельникова

Медиа должны говорить с потребителями информации новым языком - Волин "Немаловажный вопрос, который есть в повестке дня форума и тоже крайне важен для нас: что делать современным органам власти на всех уровнях, пресс-службам в современных условиях?", - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

Запрос на достоверную информацию сегодня очень высок - Жук Такое мнение высказал на пленарном заседании XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества" директор - главный редактор Издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

Фото Леонида Щеглова, Вадима Якубёнка