Белорусский международный медиафорум открылся в Бресте

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусский международный медиафорум - знаковое событие в общественно-политической жизни страны. Одна из его целей - концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов на происходящее в Беларуси, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания, мира", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк.
Впервые этот форум проводится в одном из регионов Беларуси. Нынешней его площадкой выбран Брест. "Это не случайно. Во-первых, текущий год - год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Во-вторых, Брест первым принял эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира". В-третьих, город отмечает тысячелетие. Это возможность показать участникам форума (многие не первый раз приехали в Беларусь) другие регионы нашей страны, - сказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. - Программа мероприятия насыщенная. После пленарного заседания будет работа в секциях, панельные дискуссии. Так или иначе, они все связаны с социальными сетями, интернет-пространством, блогосферой. Больше всего бесед будет о социальной ответственности журналистов, о том, как мы можем сделать мир лучше, что значит наша профессия сегодня".
XIV Белорусский международный медиафорум собрал более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран. Участники сегодня подискутируют о медиапространстве и информационной безопасности, влиянии социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения, обсудят современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов. В Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина 24 мая состоится Летняя школа журналистики, во время которой эксперты пообщаются со своими молодыми коллегами, дадут мастер-классы. Также в этот день пройдет круглый стол "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы".
Гостям мероприятия представится возможность поближе познакомиться с жизнью Бреста, его достопримечательностями. "Мы стараемся диверсифицировать привлекательность города по различным направлениям, инвестиции в него исчисляются сотнями миллионов долларов. Мы хотим позиционировать Брест как современный город, развитие которого олицетворяет в целом развитие Беларуси", - добавил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-
Фото Леонида Щеглова, Вадима Якубёнка
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