Белорусский проект стал одним из победителей конкурса ЕАБР на лучшие решения по борьбе с COVID-19

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития назвал победителей конкурса на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии COVID-19. Среди победителей - проект площадки для онлайн-мероприятий OnlineEventSpace компании "ПЛЮС ТДИ" (Беларусь), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.
В число лучших также вошли проекты B2BCloud ("СмартСтаффинг", Россия), ForumVR (10Tech, Казахстан), "Онлайн Доктор", ("Мобильные медицинские технологии", Россия).
Как сообщил курирующий работу Фонда цифровых инициатив заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян, всего на конкурс поступило 163 заявки из всех стран - участниц банка. В том числе 17 заявок - из Беларуси.
Из 163 проектов в финал отобрано 16. С финалистами проводились дополнительные консультации.
Церемония награждения победителей конкурса состоится 4 декабря в ходе первого Евразийского конгресса.-0-