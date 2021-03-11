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11 марта 2021, 20:18

Белорусский союз женщин дал старт мероприятиям ко Дню Конституции

Ирина Рынейская. Фото из архива
Ирина Рынейская. Фото из архива

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин дал старт мероприятиям, посвященным Дню Конституции, которые пройдут во многих регионах страны, сообщили БЕЛТА в БСЖ.

"В Кличеве по инициативе общественного объединения уже состоялась диалоговая площадка с участием молодежи на тему "Конституция - гарант суверенного белорусского государства". В мероприятии приняла участие член Могилевской областной организации Белорусского союза женщин, депутат Палаты представителей, участница VI Всебелорусского народного собрания Светлана Шутова", - рассказали организаторы.

Фото БСЖ
Фото БСЖ

Члены БСЖ, депутаты Палаты представителей Вера Широкая и Ирина Рынейская встретились с учащимися 10-11-х классов средней школы №18 Бобруйска. В живой беседе были озвучены важные и конструктивные направления, обсуждались вопросы реализации молодежной политики. Школьникам рассказали про то, как принимаются законы. Ребят также очень интересовали вопросы, связанные с выбором профессии и поступлением. Особое внимание в беседе уделили Конституции, ее истории и реформированию.

Приоритет в мероприятиях Белорусского союза женщин, приуроченных ко Дню Конституции, будет отдан встречам с учениками старших классов и студентами.

День Конституции - государственный праздник, который ежегодно отмечается в Беларуси 15 марта.-0-

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