Белорусский союз журналистов рассчитывает на новый виток взаимодействия с партнерами из Европы

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов (БСЖ) рассчитывает, что взаимодействие с европейскими партнерами активизируется и выйдет на новый виток. Об этом сегодня заявил председатель союза Анатолий Лемешенок на встрече с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лемешенок отметил, что очень рад встрече с представителем ОБСЕ. "Вероятно, наступает новый момент в двусторонних отношениях", - считает он. Руководитель союза посетовал, что контакты с коллегами из Евросоюза в последнее время развиваются недостаточно активно. Ранее журналистские делегации из ЕС приезжали чаще, встречались, дискутировали с белорусским медиасообществом. В БСЖ рассчитывают, что ситуация изменится к лучшему.

Председатель БСЖ отметил важность деятельности представителя ОБСЕ и призвал его всесторонне изучать все возникающие вопросы.

Арлем Дезир в свою очередь обратил внимание, что для него визит в Беларусь - это возможность побеседовать и с представителями госорганов, и с журналистами. Он попросил председателя БСЖ рассказать об условиях работы прессы в стране, как в целом развиваются СМИ в Беларуси. Во время встречи обсуждалось законодательство, которое регулирует медийную сферу, темы аккредитации журналистов и доступности информации. Анатолий Лемешенок дал подробные ответы на вопросы представителя ОБСЕ.-0-

Арлем Дезир

Фото Оксаны Манчук