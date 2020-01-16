Белорусский стенд представлен на крупнейшей турвыставке Северной Европы в Хельсинки

16 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь принимает участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы Matka 2020, которая 16-19 января проходит в Хельсинки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Финляндии.

В мероприятии участвуют более 350 компаний из 70 государств мира. Беларусь представлена стендом Национального агентства по туризму. В его работе принимают участие минские туроператоры "БелАгроТрэвел", "Внешинтурист", "ПраймТур", а также "Студия отдыха" из Гродно. Среди представленных материалов - чемпионат мира по хоккею, который состоится в Беларуси и Латвии в 2021 году.

Участие белорусских представителей организовано при активной поддержке посольства Беларуси в Финляндии, которое отмечает значительный рост экспорта туристических услуг в 2019 году. Подобная динамика и интерес к белорусскому стенду, проявленный уже в первый день выставки, подчеркивают важность дальнейшего укрепления деловых связей между туроператорами и профильными общественными объединениями двух стран.

Экспозиция ежегодно собирает порядка 20 тыс. профессионалов туристической индустрии, а также около 50 тыс. посетителей. День открытия выставки отведен для В2В-общения, а со следующего дня она открыта для всех желающих. Будет организован ряд семинаров, брифингов, форумов.-0-