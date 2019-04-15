Белорусско-китайский институт создан в БГУ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный и Даляньский политехнический университеты (ДПУ) создали совместный белорусско-китайский институт. Соответствующее соглашение подписали ректоры вузов Андрей Король и Го Дунмин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Обучение в институте начнется 1 сентября. Подготовка студентов будет вестись на английском и русском языках на первой ступени по специальностям "механика и математическое моделирование", "физика (производственная деятельность)" и "мировая экономика". Предполагается изучение китайского языка. При поступлении в институт будут действовать правила приема в белорусские вузы. Условия - такие же, как на идентичные специальности БГУ. Первый набор составит до 120 человек из числа белорусских граждан.

Преподавать в совместном институте будут представители белорусского и китайского университетов. "Все учебные планы и программы дисциплин разрабатываются и утверждаются при участии двух сторон и актуализируются в соответствии с последними достижениями науки, техники и промышленности стран - участников образовательного проекта", - отметили в пресс-службе. Выпускники института получат два диплома - БГУ и Даляньского политеха. Касаясь более отдаленных планов, в пресс-службе вуза проинформировали, что с 2020 года планируется открыть набор в магистратуру.

Выпускники института будут востребованы промышленными, образовательно-научными предприятиями Беларуси и Китая, в индустриальном парке "Великий камень".

БГУ и Даляньский политехнический университет активно сотрудничают с 2007 года. За это время вузы подписали ряд соглашений о научно-техническом и образовательном сотрудничестве. Согласно одному из них в 2017 году в Даляне на базе ДПУ был создан совместный с БГУ институт. Обучение там на двух курсах проходят 159 китайских студентов по специальностям "прикладная физика" и "механика". Преподавание 30% курсов обеспечивают преподаватели физического и механико-математического факультетов БГУ.-0-