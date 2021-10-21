Белорусско-китайский молодежный форум "Новые горизонты" пройдет в Минске 11-12 ноября

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты - 2021" пройдет в Научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" 11-12 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Основная цель форума - развитие сотрудничества студенчества и молодых ученых Беларуси и Китая по созданию и коммерциализации результатов научных исследований и разработок. Запланированы презентации научно-исследовательских и инновационных проектов в области медицины, информационных технологий, экономики, металлургии, экологии и энергосбережения, строительства и архитектуры, машиностроения, культуры и др.

Организаторами VIII Белорусско-китайского молодежного инновационного форума "Новые горизонты - 2021" выступили Государственный комитет по науке и технологиям, посольство Китайской Народной Республики в Беларуси, Белорусский национальный технический университет, Институт Конфуция по науке и технике БНТУ и Научно-технологический парк БНТУ "Политехник".-0-