Белорусско-российским учениям "Запад-2021" дали старт на Обуз-Лесновском полигоне

9 сентября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. На общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский сегодня состоялось открытие совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии присутствовали военнослужащие стран-участниц, офицеры министерств обороны и генеральных штабов, представители Казахстана.

"Наряду с существующими появляются новые источники угроз военной безопасности. Несмотря на это, Беларусь вместе со своим стратегическим союзником - Россией - стремится к снижению конфронтации в Восточной Европе, проводя миролюбивую и открытую политику. У нас отсутствуют территориальные претензии к соседям с Запада. Мы хотим жить мирно в независимом и суверенном государстве", - подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич. Он обратил внимание на то, что совместные учения имеют исключительно оборонительный характер. "У нас есть возможность поделиться опытом, сверить выбранное направление военного строительства, определить степень готовности к обеспечению безопасности наших стран", - добавил Виктор Гулевич.

По словам заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, "Запад-2021" станет для военнослужащих своеобразным экзаменом по боевой подготовке. "На полигонах мы показываем любому, кто хочет посягнуть на наши границы, что умеем воевать и дать достойный отпор. В этом наша сила и уверенность. Такие учения дают возможность применять оружие на учебных полях, а не на настоящей войне", - подчеркнул замминистра.

Учения пройдут в два этапа. Первый начинается 10 сентября. Предполагается отработать вопросы управления подчиненными соединениями и воинскими частями во время отражения агрессии, а также организации взаимодействия. Ha втором этапе планируется провести управление войсками (силами) при завершении разгрома противника и восстановлении утраченного положения. Для маневров на территории Беларуси задействуют общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский.

"Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России. Учения не несут никакой угрозы для соседних стран. Они позволят на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры, готовность и способность военнослужащих выполнить задачи по предназначению.-0-