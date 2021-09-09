Воинов: Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала, проводя миролюбивую политику

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала Восточной Европы, проводя миролюбивую и открытую политику. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Олег Воинов во время брифинга на тему совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", передает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из практики, наибольший интерес наблюдателей вызывают тематика и содержание предстоящих учений. Военно-политическая обстановка в мире в целом и в европейском регионе в частности чревата обострением существующих и возникновением новых военных угроз. На этом неблагоприятном фоне Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала Восточной Европы, проводя миролюбивую и открытую политику. Внешнеполитический курс наряду с отсутствием территориальных претензий к соседям, нахождение в союзе с Россией и членство в ОДКБ обусловили выбор именно оборонительной тематики учений, как подтверждение строгой приверженности Беларуси укреплению региональной безопасности", - отметил Олег Воинов.

По его словам, на практике данная позиция отражается в отсутствии на территории нашей страны иностранных военных баз с вооружением и военной техникой. "Есть только один узел системы предупреждения о ракетном нападении и радиостанция. Это российские военные учреждения - они не являются военными базами", - добавил начальник.

"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского общества в целом, ни для соседних стран в частности", - подчеркнул Олег Воинов.

Он уверен, что учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства и создания условий для более эффективного обеспечения национальной безопасности, независимости и территориальной целостности Беларуси.

"Кроме того, наша страна дорожит репутацией ответственного партнера и неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по разоружению, верификационной деятельности и укреплению мер доверия и безопасности в рамках ООН и ОБСЕ. Поэтому в духе открытости и прозрачности информация об учении заблаговременно размещалась на официальном сайте Министерства обороны, а также распространялась в СМИ", - сказал начальник.

Учение состоится в два этапа. Первый, управление группировками войск в ходе ведения оборонительных боевых действий, пройдет 10-12 сентября. 13 сентября стартует второй этап - управление группировками войск в ходе завершения разгрома противника и восстановление утраченного положения. Завершится он 16 сентября.

Участие в учении на территории нашей страны примут около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава КСОР ОДКБ. Будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники: около 140 танков, 110 единиц артиллерии и РСЗО, а также более 30 самолетов и вертолетов.

По окончании учения в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Республики Беларусь возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации покинут территорию Беларуси.-0-

Фото Рамиля Насибулина