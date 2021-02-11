Белорусское общество ориентировано на сильную власть - БИСИ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как показывают исследования, белорусское общество ориентировано на сильную власть. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила кандидат политических наук, заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Татьяна Шендик.

"Исследования показывают, что белорусское общество ориентировано на сильную власть, - сказала Татьяна Шендик. - Исторические периоды, когда белорусы оказывались без стабильной власти, в сознании населения связаны со страхами смуты и гражданской войны".

По мнению эксперта, разделение мнений у представителей власти белорусские граждане склонны воспринимать как конфликт либо раскол. Поэтому парламентаризм в стране приживается с трудом.

"Белорусы тяготеют к единому центру принятия решений, ответственность за будущее страны возлагают на главу государства, - подчеркнула Татьяна Шендик. - В условиях мажоритарного голосования предпочтения населения страны еще долгое время будут на стороне харизматичного лидера, ориентированного на укрепление государственности".

В современном мире для реализации модели опережающего развития необходима сильная воля в сочетании с высочайшим уровнем компетенций, требуется сильный опытный лидер, способный удержать страну от хаоса. "Поэтому сильная президентская власть отвечает и ментальному коду белорусов, и историческому моменту, и обозначенной ВНС цели укрепления единства нации", - заключила эксперт.-0-

Татьяна Шендик. Фото БИСИ