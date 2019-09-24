ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 сентября 2019
Минск Ясно +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:59 Цена нефти Brent упала до $63,08 В мире
22:27 Осенние дни наблюдения за птицами пройдут в Беларуси 5-6 октября Общество
22:22 Движение по мосту через Птичь в Октябрьском районе восстановлено Общество
22:18 Первый в Витебской области центр экологического просвещения откроется в Глубокском районе Регионы
22:04 Белорусское радио порадует слушателей премьерами и новыми проектами Общество
21:49 Минское "Динамо" отыгралось со счета 1:3, но уступило в овертайме нижегородскому "Торпедо" в выездном матче КХЛ Спорт
21:28 Тео: конкурс молодых исполнителей на фестивале "Молодежь - за Союзное государство" очень сильный Общество
21:20 Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021, матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Белфасте Спорт
20:54 Екатерина Семенова о конкурсе молодых исполнителей СГ: проиграть - не значит стать лузером Общество
20:53 ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Не только Banksy. Стрит-арт из частных коллекций" открылась в Минске Культура
20:35 Около 25 тыс. минчан перешли на электронные жировки Регионы
20:25 Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы развития двусторонней торговли Экономика
20:14 Волонтеры БРСМ окажут помощь маломобильным избирателям во время выборов Общество
20:01 Американка Дигерт выиграла гонку с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту на шоссе, белоруска Омелюсик - 9-я Спорт
19:43 Фестиваль китайского кино проходит в Минске Культура
19:40 В Гомеле горел ангар предприятия Происшествия
19:29 Дина Сазановец стала 11-й на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 76 кг, победила Лим Джон Сим из КНДР Спорт
19:08 Участники "Школы "ТЕАРТа" создадут эскиз спектакля по Шекспиру Культура
19:05 БГУ организует для школьников курс по повышению финансовой грамотности Общество
19:03 Белорусы для отдыха чаще всего выбирают Египет, Турцию и Украину Общество
18:58 БелАЭС с генподрядчиком провели служебное расследование по вопросам монтажа систем кондиционирования Общество
18:41 Обновленную экспозицию "Берестья" откроют во время форума "Музеи Беларуси" Культура
18:36 Сезон загонной охоты на лося, оленя и косулю открывается с 1 октября Общество
18:29 Мария Мартынова завоевала серебро на ЧМ по стрельбе в Италии Спорт
18:21 Латвия занимает третье место по количеству приехавших в Беларусь безвизовых туристов - Семанис Общество
18:06 В Оршанском районе минивэн вылетел на встречку и перевернулся Происшествия
18:06 В Беларуси созданы дополнительные условия для развития возобновляемой энергетики Президент
18:02 Белстат назвал топ стран по числу туристов в Беларусь Общество
17:58 Нацбиблиотека приглашает полистать факсимиле Брестской Библии 1563 года Культура
17:57 Землетрясение на границе Пакистана и Индии: 19 человек погибли, более 300 ранены В мире
Все новости
Все новости
Общество
24 сентября 2019, 22:04

Белорусское радио порадует слушателей премьерами и новыми проектами

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый вещательный сезон стартует 1 октября на радиоканалах Белтелерадиокомпании. Он обещает быть насыщенным, разнообразным и полным премьер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В сезоне 2019/2020 радиоканалы медиахолдинга планируют завершить модернизацию сайтов и увеличить активность в социальных сетях. Так, например, интернет-ресурс Первого национального канала радио.бел наполнится различным информационно-познавательным контентом: короткими аудио- и видеофрагментами эфирных программ, внеэфирными подкастами и видеороликами, расширенными версиями интервью, архивными записями эфира.

Среди новинок на главном радиоканале - проекты, рассказывающие о ключевых аспектах жизни Беларуси. Так, обзоры важнейших общественно-политических событий недели ждут слушателей в аналитической программе "7 дзён". Проект "Наш выбар" расскажет об особенностях политической и избирательной систем в стране. "Мы - Беларусь!" - новый информационно-аналитический проект, посвященный переписи населения, с анализом основных социально-экономических, демографических и иных тенденций развития современного белорусского общества.

Про экономическую сторону жизни расскажут проекты "Энергетычны аспект", приуроченный к запуску Белорусской АЭС, и "IT-краіна" - аналитическая программа о развитии сферы информационных технологий. Любителей спорта порадует программа "Беларусь спартыўная" о подготовке отечественных атлетов к Олимпиаде-2020 в Токио, проведении в Беларуси крупных международных соревнований, развитии в стране различных видов спорта.

К 95-летию Белорусского радио на канале будет выходить познавательная программа "Радыёкропка" об истории и современности отечественного радиовещания. Планируется, что IX Республиканский творческий радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" в новом сезоне пополнится еще одной номинацией - "Вялікай Перамозе прысвячаецца...". Также канал продолжит музыкально-патриотическую акцию "Песні Малой Радзімы", цель которой - запись национального фольклорного наследия и оригинального репертуара региональных коллективов. Кроме этого, в октябре-ноябре в Большой студии Дома радио состоятся подведение итогов и награждение победителей литературного проекта-конкурса "Бацькаўшчына светлая мая", который проводится совместно с литературно-художественным журналом "Маладосць".

В новом сезоне интернациональную аудиторию международного радио "Беларусь" ждет еще больше общественно-политических и социально-экономических проектов, а также расширенное вещание на французском, испанском, китайском и арабском языках. Одна из особенностей сезона 2019/2020 - возможность прослушивания программ канала на мобильных платформах международного мультимедийного сервиса International Mediabay Alliance LLC. Количество постоянных подписчиков сервиса составляет около 850 тыс., а общее число посетителей - 28 млн.

Среди новых проектов - публицистическая программа "Беларусь: новейшая история" о становлении белорусской государственности, формировании институтов государственной власти, интеграции страны в систему международных отношений, а также "Горизонты сотрудничества" - аналитическая передача на русском, английском, французском, испанском, арабском и китайском языках о реализации принципа многовекторности во внешней политике Беларуси. Про особенности белорусского менталитета и национального самосознания расскажет англоязычная передача "Identity", а программа "Гаспадарчы падыход" - об агропромышленном комплексе Беларуси, участии страны в международных аграрных и экологических проектах, развитии фермерства и ремесел.

Появятся также два социальных проекта: "Малады бізнес" о молодежных инициативах в экономике и предпринимательстве и "Соцыум" - о государственной поддержке наиболее уязвимых социальных групп. В планах международного радио "Беларусь" и Первого национального канала Белорусского радио - размещение аудиофайлов на файлообменных серверах Европейского вещательного союза - новостном Radio News и спортивном Sport Radio.

Радиостанция "Радиус FM" в новом сезоне не изменит своему формату CHR, рассчитанному на молодых и активных людей, обновит бренд-войс и представит оригинальные рубрики и интерактивные шоу. В скором времени радиостанция планирует запуск собственного мобильного приложения на iOS и Android.

В эфире канала "Культура" в новом сезоне увеличится доля литературно-художественных и интерактивных программ, появятся совместные проекты с телеканалом "Беларусь 3". Также вырастет объем оригинального музыкального вещания благодаря сотрудничеству с музыкальными коллективами Белтелерадиокомпании - симфоническим оркестром и академическим хором. Это позволит создавать для эфира концертные и музыкальные программы, лучшие из которых будут размещаться в обменном фонде Европейского вещательного союза.

При подготовке к новому вещательному сезону творческая команда радиостанции "Сталіца" проанализировала предложения и пожелания слушателей. Программы, имеющие по итогам прошлого сезона стабильную аудиторию, останутся в эфире и усовершенствуется. Как и прежде, основа музыкального наполнения "Сталіцы" - лучшие современные хиты и мировая классика рока. Особое внимание традиционно будет уделено музыке отечественных коллективов и исполнителей: в эфире сохранятся ключевые музыкальные проекты, уже ставшие визитной карточкой радиостанции, - "Ведай нашых!" и "Крок да рока".-0-

Теги
радио
Новости рубрики Общество
Осенние дни наблюдения за птицами пройдут в Беларуси 5-6 октября
Движение по мосту через Птичь в Октябрьском районе восстановлено
Тео Тео: конкурс молодых исполнителей на фестивале "Молодежь - за Союзное государство" очень сильный
Екатерина Семенова Екатерина Семенова о конкурсе молодых исполнителей СГ: проиграть - не значит стать лузером
Екатерина Петрашкевич. Фото из архива Волонтеры БРСМ окажут помощь маломобильным избирателям во время выборов
БГУ организует для школьников курс по повышению финансовой грамотности
Главное
Во время совещания Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Президента Беларуси
Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую - Румас
Правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности экономики - Турчин
Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов
Топ-новости
В Беларуси созданы дополнительные условия для развития возобновляемой энергетики
Фотовыставку БЕЛТА "Магия Беларуси" в Ереване посетила супруга президента Армении
Стройотрасль Беларуси работает над внедрением инноваций - Кухарев
Андрейченко: инициатива Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса получает все большую поддержку
Fitch подтвердило рейтинг Belarus Re на уровне "В" со стабильным прогнозом
Мария Мартынова завоевала серебро на ЧМ по стрельбе в Италии
В белорусских школах обеспечено одинаковое питание для всех детей
Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов
Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1117,8
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Не только Banksy. Стрит-арт из частных коллекций" открылась в Минске
В Беларуси будут строить больше домов с электроотоплением
Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 25 сентября
Для эксплуатации дорог зимой заготовлено уже 80% противогололедных материалов
Белстат назвал топ стран по числу туристов в Беларусь
Автодороги М1 и М6 отремонтируют до конца года
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.