Белорусское радио порадует слушателей премьерами и новыми проектами

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый вещательный сезон стартует 1 октября на радиоканалах Белтелерадиокомпании. Он обещает быть насыщенным, разнообразным и полным премьер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В сезоне 2019/2020 радиоканалы медиахолдинга планируют завершить модернизацию сайтов и увеличить активность в социальных сетях. Так, например, интернет-ресурс Первого национального канала радио.бел наполнится различным информационно-познавательным контентом: короткими аудио- и видеофрагментами эфирных программ, внеэфирными подкастами и видеороликами, расширенными версиями интервью, архивными записями эфира.

Среди новинок на главном радиоканале - проекты, рассказывающие о ключевых аспектах жизни Беларуси. Так, обзоры важнейших общественно-политических событий недели ждут слушателей в аналитической программе "7 дзён". Проект "Наш выбар" расскажет об особенностях политической и избирательной систем в стране. "Мы - Беларусь!" - новый информационно-аналитический проект, посвященный переписи населения, с анализом основных социально-экономических, демографических и иных тенденций развития современного белорусского общества.

Про экономическую сторону жизни расскажут проекты "Энергетычны аспект", приуроченный к запуску Белорусской АЭС, и "IT-краіна" - аналитическая программа о развитии сферы информационных технологий. Любителей спорта порадует программа "Беларусь спартыўная" о подготовке отечественных атлетов к Олимпиаде-2020 в Токио, проведении в Беларуси крупных международных соревнований, развитии в стране различных видов спорта.

К 95-летию Белорусского радио на канале будет выходить познавательная программа "Радыёкропка" об истории и современности отечественного радиовещания. Планируется, что IX Республиканский творческий радиоконкурс "Маладыя таленты Беларусі" в новом сезоне пополнится еще одной номинацией - "Вялікай Перамозе прысвячаецца...". Также канал продолжит музыкально-патриотическую акцию "Песні Малой Радзімы", цель которой - запись национального фольклорного наследия и оригинального репертуара региональных коллективов. Кроме этого, в октябре-ноябре в Большой студии Дома радио состоятся подведение итогов и награждение победителей литературного проекта-конкурса "Бацькаўшчына светлая мая", который проводится совместно с литературно-художественным журналом "Маладосць".

В новом сезоне интернациональную аудиторию международного радио "Беларусь" ждет еще больше общественно-политических и социально-экономических проектов, а также расширенное вещание на французском, испанском, китайском и арабском языках. Одна из особенностей сезона 2019/2020 - возможность прослушивания программ канала на мобильных платформах международного мультимедийного сервиса International Mediabay Alliance LLC. Количество постоянных подписчиков сервиса составляет около 850 тыс., а общее число посетителей - 28 млн.

Среди новых проектов - публицистическая программа "Беларусь: новейшая история" о становлении белорусской государственности, формировании институтов государственной власти, интеграции страны в систему международных отношений, а также "Горизонты сотрудничества" - аналитическая передача на русском, английском, французском, испанском, арабском и китайском языках о реализации принципа многовекторности во внешней политике Беларуси. Про особенности белорусского менталитета и национального самосознания расскажет англоязычная передача "Identity", а программа "Гаспадарчы падыход" - об агропромышленном комплексе Беларуси, участии страны в международных аграрных и экологических проектах, развитии фермерства и ремесел.

Появятся также два социальных проекта: "Малады бізнес" о молодежных инициативах в экономике и предпринимательстве и "Соцыум" - о государственной поддержке наиболее уязвимых социальных групп. В планах международного радио "Беларусь" и Первого национального канала Белорусского радио - размещение аудиофайлов на файлообменных серверах Европейского вещательного союза - новостном Radio News и спортивном Sport Radio.

Радиостанция "Радиус FM" в новом сезоне не изменит своему формату CHR, рассчитанному на молодых и активных людей, обновит бренд-войс и представит оригинальные рубрики и интерактивные шоу. В скором времени радиостанция планирует запуск собственного мобильного приложения на iOS и Android.

В эфире канала "Культура" в новом сезоне увеличится доля литературно-художественных и интерактивных программ, появятся совместные проекты с телеканалом "Беларусь 3". Также вырастет объем оригинального музыкального вещания благодаря сотрудничеству с музыкальными коллективами Белтелерадиокомпании - симфоническим оркестром и академическим хором. Это позволит создавать для эфира концертные и музыкальные программы, лучшие из которых будут размещаться в обменном фонде Европейского вещательного союза.

При подготовке к новому вещательному сезону творческая команда радиостанции "Сталіца" проанализировала предложения и пожелания слушателей. Программы, имеющие по итогам прошлого сезона стабильную аудиторию, останутся в эфире и усовершенствуется. Как и прежде, основа музыкального наполнения "Сталіцы" - лучшие современные хиты и мировая классика рока. Особое внимание традиционно будет уделено музыке отечественных коллективов и исполнителей: в эфире сохранятся ключевые музыкальные проекты, уже ставшие визитной карточкой радиостанции, - "Ведай нашых!" и "Крок да рока".-0-