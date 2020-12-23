Белорусскому телеграфному агентству сегодня исполняется 102 года

На фото фотокорреспондент БЕЛТА Владимир Лупейко во время войны. Фотоэкспозиция "75 мгновений войны", 2019 год

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 102 года со дня основания Белорусского телеграфного агентства. БЕЛТА известна на медийном поле как авторитетный источник оперативной и достоверной информации о событиях в Беларуси и мире. Ежедневно освещая события, агентство создает летопись своей страны, вписывает в историю достижения ее граждан.

История БЕЛТА началась 23 декабря 1918 года, когда в Минске открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства при Всероссийском ЦИК. В январе 1921-го оно стало называться Белорусским бюро Российского телеграфного агентства (БелРОСТА).

В годы новой экономической политики (НЭП), в январе 1924 года, бюро было реорганизовано в Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства (БелКТА). Отделение издавало "Белорусский коммерческий бюллетень", подписчиками которого были торговые организации БССР.

Постановлением Совета народных комиссаров БССР 7 марта 1931 года Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства было преобразовано в Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА). Агентство обладало статусом хозрасчетной организации, подчинялось правительству БССР и имело право отправлять собственных корреспондентов за границу.

С середины 1939 года в составе БЕЛТА открыта редакция фотохроники и фотогазеты.

Партизаны ведут бой. Фото БЕЛТА

С началом Великой Отечественной войны агентство эвакуировалось из Минска и временно приостановило деятельность. В июле 1942 года Совнарком решил возобновить работу БЕЛТА. Фронтовые корреспонденты БЕЛТА готовили сообщения о белорусах, сражавшихся в составе Красной армии и партизанских формирований против немецко-фашистских захватчиков. Но из-за превратностей военного времени в 1943 году агентство вновь прекратило работу.

Фотокорреспондент БЕЛТА В. Лупейко, 1943 год

Встреча воинов-освободителей в Минске. Фото БЕЛТА, 1944 год

Салют Победы! Фото БЕЛТА, 1945 год

С февраля 1944 года агентство начало собирать и распространять в пределах Беларуси ТАССовскую и республиканскую информацию, отправлять сообщения Телеграфному агентству Советского Союза о жизни в освобожденных районах и восстановлении разрушенного войной хозяйства.

К январю 1946 года газеты и радиопередачи БССР более чем наполовину заполнялись материалами, полученными от БЕЛТА. Агентство было главным поставщиком информации о жизни в республике не только для союзной, но и для зарубежной прессы. На 1 января 1965 года в состав БЕЛТА входили секретариат, редакция республиканской информации, редакция союзной и иностранной информации, фотохроника, пресс-бюро и узел связи.

Участники всесоюзной выставки "Фотографика 71" во время записи передачи "Фотопанорама". Слева на право: Роман Баран (Львов), Повилас Карпавичус (Литва), Александр Дитлов и Евгений Козюля. Фото БЕЛТА 1971 год

Редактор отдела фотоиллюстраций газеты "Правда" А.А. Столяренко (слева) главный редактор редакции фотоинформации БелТА Н.К. Василевский. Фото БЕЛТА, 1974 год

В 1975 году в БЕЛТА была создана главная редакция информации для республиканской, союзной и зарубежной печати, на базе главного выпуска образована главная редакция выпуска и переводов. В этом же году агентство переехало в здание на улице Кирова, 26.

В 1988 году в БЕЛТА создано управление связи и автоматизированных систем. Среди белорусских средств массовой информации агентство одним из первых начало осваивать новую компьютерную и цифровую технику, возможности интернета.

В 1989 году в составе БЕЛТА создана редакция общественно-политического еженедельника "7 дней". В январе 1990 года вышел первый номер газеты.

Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя". Могилев, 2018 год. На фото Николай Желудович (более 25 лет проработавший в агентстве) у своих работ

После распада СССР и провозглашения суверенной Республики Беларусь Белорусское телеграфное агентство в феврале 1992 года было передано в состав Министерства информации и в мае того же года переименовано в Белорусское информационное агентство (Белинформ). Но уже 10 октября 1995 года указом Президента Беларуси Александра Лукашенко агентству было возвращено прежнее название.

В 1997 году для реализации проекта по выпуску историко-документальной хроники городов и районов Беларуси "Память" создан издательский центр БЕЛТА. Центр выпустил 46 книг "Память", а также десятки других книг и брошюр. Среди крупных проектов издательства БЕЛТА - фотоальбомы "Беларусь созидающая", "Победа - одна на всех", фотокнига "20 лет СНГ", "Імгненні стагоддзя", "Традиции суверенной Беларуси".

Презентация фотоальбома "Імгненні стагоддзя" на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", 2018 год

Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя". Гродно, 2018 год

Фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" в Минске, 2019 год

В 2004 году БЕЛТА увеличила количество периодических печатных изданий и стала соучредителем и издателем ежеквартального журнала "Экономика Беларуси".

В соответствии с распоряжением Президента Беларуси в сентябре 2007 года в структуру БЕЛТА введена редакция бюллетеня "Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь". В конце 2007 года в состав БЕЛТА вошел общественно-политический и научно-популярный журнал "Беларуская думка".

В декабре 2010 года начал работу пресс-центр БЕЛТА. В настоящее время это одна из ведущих пресс-площадок Беларуси.

Почтовая марка к 100-летнему юбилею Белорусского телеграфного агентства, 2018 год

Церемония гашения почтовой марки к 100-летнему юбилею Белорусского телеграфного агентства, 2018 год

В 2018 году агентство отметило 100-летний юбилей. Перешагнув вековой рубеж, БЕЛТА продолжила расти и развиваться. Так, в 2019-м агентство провело масштабную акцию "Ваш вопрос Президенту", запустило проект "Традиции суверенной Беларуси" к 25-летию принятия Конституции страны, стало официальным медиапартнером II Европейских игр в Минске. При участии Белорусского института стратегических исследований стартовал аналитический проект "Экспертная среда".

В 2020 году Белорусское телеграфное агентство реализовало масштабный мультимедийный проект "З гонарам у сэрцы". Каждый выпуск рассказывает о достижениях нашей страны в определенной сфере - от высоких технологий и национальной безопасности до медицины и культуры.

На сайте агентства в этом году публиковались выпуски мультимедийного спецпроекта "Судьбы, сложенные в треугольник", подготовленного БЕЛТА совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.

Фотографии БЕЛТА представлены на I Армянском международном фотофестивале (фото Беларуси в ереванском метро), 2019 год

Фотокорреспондент БЕЛТА Оксана Манчук

Выставка фотокорреспондента БЕЛТА Сергея Холодилина в итальянской Парме, 2018 год

Фотокорреспондент БЕЛТА Леонид Щеглов

Фотокорреспондент БЕЛТА Рамиль Насибулин

Фотокорреспондент БЕЛТА Николай Петров

На XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке в феврале 2020 года была презентована книга "Герои партизанского края", созданная БЕЛТА при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. Тема партизанского движения на белорусских землях поддерживается видеорядом из пяти сюжетов, на которые можно перейти по размещенным в книге QR-кодам. Истории о героях проиллюстрированы документами - наградными листами, характеристиками и, конечно, архивными снимками.

Белорусское телеграфное агентство 19 марта запустило сайт "БЕЛТА+", где только позитивные материалы, без сводок криминальных новостей и происшествий. Высокое качество информации проекта обеспечивают лучшие журналисты и фотокорреспонденты БЕЛТА.

В этом году также был создан официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса "СтопCOVID", благодаря которому можно узнать последние новости о пандемии, ознакомиться с официальными документами. Также на ресурсе представлены фото- и видеоматериалы, инфографика.

В новом году агентство планирует реализовать множество проектов, используя передовые технологии и новые форматы.-0-