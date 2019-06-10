Белорусскую границу пересекли первые болельщики II Европейских игр

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня заработал безвизовый режим для болельщиков II Европейских игр. Первые уже пересекли белорусскую границу - через автодорожный пункт пропуска "Брест" в страну прибыла семья из Германии, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

По последним данным, пограничники оформили более 70 иностранцев по билетам на спортивные мероприятия Игр. Почти половину из них составили граждане Франции.

Наиболее популярными среди гостей II Европейских игр являются автомобильное и железнодорожное направления, а вот участники (всего по состоянию на полдень 10 июня белорусскую границу пересекло около 100 человек) в абсолютном большинстве предпочитают авиационное.

Участников и гостей Игр в пунктах пропуска оформляют в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-